04.03.2020 (19:55)

Замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с производством технических средств обучения и авиатренажеров

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил АО «Российская акционерная ассоциация «Спецтехника», где ознакомился с наработками в сфере создания авиационных тренажеров, автоматизированных систем управления и бортовых систем авиационного оборудования.

В ходе посещения предприятия заместителю главы военного ведомства представили разработанные сотрудниками организации авиационные тренажеры, а также программный комплекс интегральной системы контроля уровня подготовки летного состава, позволяющий автоматизировать процессы планирования подготовки, учета результатов и оценки достигнутого уровня подготовки летного состава, программный комплекс оперативного информирования вышестоящих органов военного управления (ОВУ) об авиационных событиях и учете этих событий и программный комплекс информационно-поисковой системы, обеспечивающий оперативный доступ офицеров ОВУ к служебным документам.

Юнус-Бек Евкуров отметил потребность в современных тренажерах, моделирующих работу самолетов различных производителей, в том числе «для повышения качества подготовки военных летчиков и снижения количества несчастных случаев, связанных с ошибками или несвоевременными действиями пилотов».

«Также необходимо работать над групповыми тренажерами и тренажерами для обучения специалистов беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Очень важно при этом учитывать опыт применения комплексов с БЛА в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе и в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике», — сказал замглавы военного ведомства.

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