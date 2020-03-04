04.03.2020 (19:47)
Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил состояние лабораторно-экспериментальной базы ЦНИИ ВВС в Люберцах
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки проверил состояние лабораторно-экспериментальной базы Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил (ЦНИИ ВВС) в подмосковных Люберцах.
Замглавы военного ведомства проинспектировал состояние объектов строительства и лабораторно-экспериментальной базы вновь созданного на базе ФГБУ «ЦНИИ ВВС МО РФ» управления безопасности полётов.
В ходе проверки Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады начальника ЦНИИ ВВС Минобороны России полковника А.В. Зацепилина и заместителя начальника института по научной работе полковника Д.Г. Дорохова о наработках в части исследований проблем безопасности полетов.
Замминистра отметил широкий спектр, а также практическую направленность и актуальность решаемых учеными вопросов в сфере безопасности полетов и напомнил сотрудникам и руководству института о требованиях Министра обороны к современности и функциональности лабораторной экспериментальной базы.
По итогам инспекции Юнус-Бек Евкуров вместе с руководством научного института обсудили проблемные вопросы развития научного подразделения, занимающегося исследованиями в сфере безопасности полетов, и определили пути их решения.