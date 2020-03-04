04.03.2020 (19:32)

В посольстве Индии в России прошло памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова

В посольстве Индии в России в рамках развития международного военного сотрудничества прошло памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова. В качестве почетных гостей были приглашены начальник Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Виктор Соколов, Герой Российской Федерации капитан 1 ранга Сергей Новохатский, представители Минобороны России, внучки Сергея Горшкова — Татьяна и Екатерина, а также главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков (адмирал, главнокомандующий ВМФ России в 2012-2016 годах).

В ходе мероприятия с приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации Венкатеш Варма. Он отметил, что Сергей Горшков был не только одним из величайших флотоводцев СССР, но и уважаемой фигурой для индийских Военно-морских сил, сыгравшей важную роль в формировании основы для успешного сотрудничества ВМС Индии и России.

В свою очередь начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов напомнил о высочайших заслугах и стратегическом таланте адмирала Горшкова, а также отметил, что его статьи и научные труды переводились, тщательно изучались и продолжают изучаться в ведущих морских державах.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная Адмиралу Флота Советского Союза Сергею Горшкову. В экспозиции были представлены фотографии, отражающие разные этапы его жизни и профессиональный путь, а также эпизоды развития отношений с Индией во время его неоднократных визитов в страну, включая встречи с президентом Индии Варахагири Гири, премьер-министром Индирой Ганди и начальником штаба ВМС Индии адмиралом Сардари Нандой.

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