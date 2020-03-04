04.03.2020 (19:23)

На чемпионате Вооруженных Сил России по зимнему горному троеборью после первого этапа лидирует команда ЦВО

На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии продолжается чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по горному троеборью (зимнему). После первого этапа соревнования лидирует команда Центрального военного округа (ЦВО).

По результатам заседания мандатной комиссии, состоявшейся в понедельник, 2 марта, в этом году участие в чемпионате ВС РФ по зимнему горному троеборью принимают семь команд — Южного, Центрального, Восточного, Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Военного института физической культуры.

На данный момент участники чемпионата прошли только один этап испытаний — лыжную гонку по пересеченной местности. Победу в гонке одержал представитель команды ЦВО сержант А.А. Дарма, преодолевший дистанцию за 1 час 21 минуту 53 секунды. Вторым с результатом 1 час 23 минуты 10 секунд финишировал младший сержант И.А. Плюснин, представляющий ВДВ. Замкнул тройку лидеров младший сержант И.И. Хайбуллин (ЦВО) — 1 час 40 минут 16 секунд.

Так, после первого этапа чемпионата лидирует команда ЦВО, набравшая 5059 очков. Вторыми идут представители Военного института физической культуры. В их активе сейчас 4893 очка. На третьей строчке расположились спортсмены-военнослужащие, представляющие ЮВО, — 4 849 очков.

Впереди участников чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по зимнему горному троеборью ждут еще два этапа — ледолазание и гонка дозоров с метанием гранат.

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