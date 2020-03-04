Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (19:15)

Сноубордист ЦСКА занял третье место на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтин

В канадском Блю-Маунтин завершился очередной этап Кубка мира по сноуборду, принесший армейскому спортсмену Андрею Соболеву бронзу.

Сноубордист ЦСКА стал третьим в параллельном гигантском слаломе. Во встрече за бронзу армеец обошел итальянца Роланда Фишналлера.

Первенствовал австриец Бенжамин Карл, вырвавший победу у еще одного представителя Италии Мирко Феличетти.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские стрелки завоевали еще семь наград на чемпионате Европы в польском Вроцлаве
Спортсменка ЦСКА завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в соревновании по стрельбе из пистолета Макарова
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по тяжёлой атлетике

Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false