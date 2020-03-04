04.03.2020 (19:15)

Сноубордист ЦСКА занял третье место на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтин

В канадском Блю-Маунтин завершился очередной этап Кубка мира по сноуборду, принесший армейскому спортсмену Андрею Соболеву бронзу.

Сноубордист ЦСКА стал третьим в параллельном гигантском слаломе. Во встрече за бронзу армеец обошел итальянца Роланда Фишналлера.

Первенствовал австриец Бенжамин Карл, вырвавший победу у еще одного представителя Италии Мирко Феличетти.

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