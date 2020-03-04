04.03.2020 (19:14)
Армейская спортсменка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Каире
В Каире прошел первый этап Кубка мира по современному пятиборью. Третий результат среди женщин продемонстрировала лейтенант Гульназ Губайдуллина.
После фехтования и плавания спортсменка Центрального спортивного клуба Армии занимала 12-е место. В конкуре Гульназ Губайдуллина набрала максимальные 300 баллов. В лазер-ране Гульназ показала 21-й результат. В беге со стрельбой армейская спортсменка сумела улучшить свое положение и закончила турнир третьей. Всего Гульназ Губайдуллина набрала 1349 баллов.