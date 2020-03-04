04.03.2020 (19:10)

Армейские стрелки завоевали еще семь наград на чемпионате Европы в польском Вроцлаве

В Вроцлаве (Польша) завершился чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. Спортсмены ЦСКА записали на свой счет еще шесть золотых и одну серебряную медали.

Прапорщик Юлия Каримова, бронзовый призёр чемпионата мира-2018 Анастасия Галашина и Дарья Болдинова показали лучший результат среди команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В медаль-матче российские спортсменки со счетом 17:13 победили норвежек. Обладательницами «бронзы» стали стрелки из Польши.

Анастасия Галашина также завоевала «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и заработала лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. В финале армейская спортсменка уступила 0,1 балла румынке Лауре-Жоржете Коман. Третье место заняла сербка Андреа Арсович. Отметим, что лицензия Анастасии стала для сборной России по пулевой стрельбе 11-й.

Юлия Каримова вместе с Владимиром Масленниковым показали лучший результат в стрельбе из винтовки с 10 метров среди смешанных команд. В финале армейцы одержали победу над венграми. Обладателями бронзовой медали в данной дисциплине стали представители Хорватии.

На счету Владимира Масленникова также «золото» в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Вместе с Сергеем Каменским и Александром Дрягиным они в финале со счетом 16:8 победили хорватов. Бронзовыми призерами стали французы.

Победитель и призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы среди юниоров, обладатель Кубка мира, трехкратный победитель II Европейских игр Артем Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Набрав 241,2 балла, Черноусов обошел итальянца Паоло Монна (239,6 балла) и турка Исмаила Келеса (218,3 балла).

В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров победу так же одержал Артем Черноусов, выступая на этот раз с Виталиной Бацарашкиной. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Швейцарии.

Кроме того, Артем, выступая в составе команды, победил в командном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале российские стрелки со счетом 17:13 одолели итальянцев. «Бронзу» на свой счет записали сербы.

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