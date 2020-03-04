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04.03.2020 (19:09)

Спортсменка ЦСКА завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту

В Тарту (Эстония) завершился этап серии Гран-при по художественной гимнастике, где превосходные результаты показала армейская спортсменка Арина Аверина.

Представительница ЦСКА заняла первое место в многоборье. В сумме за четыре упражнения Арина Аверина набрала 97,35 балла.

Также армейская гимнастка завоевала четыре золотые награды в отдельных видах. Она стала лучшей в упражнениях с лентой (23,1), булавами (25,8), обручем (25,05) и мячом (25,45).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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