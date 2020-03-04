04.03.2020 (18:21)

Новейшие тяжелые огнеметные системы «Тосочка» и «Солнцепек» впервые будут задействованы в Параде Победы на Красной площади 9 мая

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» впервые будут задействолваны в военном параде в Москве, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника уже доставлена в подмосковное Алабино, личный состав подразделений ТОС готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» и четыре боевые машины ТОС-2 «Тосочка».

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, при этом более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Справочно:

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» создана на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Она обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы.

В разработке данной системы применены перспективные технологии, в полной мере отвечающие современным требованиям.



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