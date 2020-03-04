04.03.2020 (17:58)

Корабли Балтийского флота выполнили тактические задачи в Балтийском море

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, большие десантные корабли (БДК) «Калининград», «Минск» и корвет «Бойкий» успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения противника.

В рамках выхода в море экипажами БДК были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и по противовоздушной обороне. Корвет также провел стрельбы по береговым, морским целям и отразил воздушный налет условного противника. Стрельбы выполнялись из 100- и 57-миллимитровых артиллерийских установок, реактивной системы залпового огня «Град-М» и малой ствольной артиллерии.

В ходе учения в Балтийском море экипажи кораблей также отработали эпизод по пополнению запасов воды, топлива и передаче различных грузов с борта многоцелевого судна обеспечения «Александр Гребенщиков».

Кроме того, с экипажами БДК «Калининград», «Минск» и корвета «Бойкий» были проведены учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

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