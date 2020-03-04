04.03.2020 (17:51)

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов выступил с лекцией в Военном университете

Сегодня первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов выступил с лекцией по вопросам психологической обороны для курсантов и слушателей Военного университета Минобороны России.

По мнению первого замминистра, обострение дискуссий вокруг проблемы психологических атак извне связано с возрастанием роли и количества невоенных способов достижения политических и стратегических целей, а также с появлением новых способов и методов воздействия на человека в виртуальной реальности.

«Мы сами никогда не были агрессивны. Мы воздействуем туда, откуда нам идут угрозы. Армия в состоянии эффективно противостоять информационным атакам на Вооруженные Силы», — сказал Руслан Цаликов.

Также первый замглавы военного ведомства добавил, что «в целях обеспечения безопасности государства мы уже сделали правильные шаги в создании внутренней психологической атмосферы для военнослужащих».

«Наша работа получает достойное продолжение на государственном уровне», — отметил Руслан Цаликов.

В курсе лекций также приняли участие телеведущий Дмитрий Куликов генеральный директор IT-компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и многие другие.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице