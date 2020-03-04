04.03.2020 (17:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в соревновании по стрельбе из пистолета Макарова

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели соревнование по стрельбе из пистолета Макарова.

В состязании приняло участие более 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, разделенных на две категории – мужчин и женщин, представляющих различные подразделения.

Согласно регламента участники соревновались как в личном, так и в командном зачете. За максимально короткое время с расстояния в 25 метров необходимо было выбить максимальное количество очков.

Победителем среди мужчин стал военнослужащий 5-й мотострелковой роты, среди женщин – военнослужащая роты мобильных средств связи. Всем призерам состязания вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны РФ.

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