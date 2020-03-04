Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (17:40)

Военнослужащие танковых подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО уничтожили условного противника на учении в Кузбассе

В Кемеровской области танкисты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали танковые рейды, преследование условного противника и его уничижение.

По замыслу учения, танковые подразделения, совершая марш в составе колонны, отработали скоростное маневрирование, перестроение из предбоевого порядка в боевой, создав сплошной фронт наступления. Уничтожив «противника» в назначенном районе, экипажи танков вернулись в район восстановления боеспособности для пополнения боекомплекта.

Всего к учению привлечены около 500 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц техники, в том числе транспорт подвоза горючего и боеприпасов, специальный эвакуационный транспорт.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На территории ЦВО пройдут масштабные акции в честь 75-летия Великой Победы
Российские специалисты РЭБ в Таджикистане отрабатывают подавление радиосредств условного противника
Специалисты РЭБ ЦВО из регионов Поволжья съехались в Оренбургскую область на учения
35 школьников Красноярского края вступили в ряды ВВПОД «Юнармия»

Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false