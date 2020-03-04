04.03.2020 (17:28)

Свыше 3,3 тыс. артиллеристов гвардейской танковой армии ЗВО в Нижегородской области проведут боевые стрельбы

В гвардейской танковой армии Западного военного округа стартовал лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями. Сбор проходит в Нижегородской области на полигоне Мулино.

В лагерном сборе примет участие свыше 3,3 тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Экипажи выполнят упражнения боевых стрельб из самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган». Корректировка огня артиллерии будет осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». В ходе сбора военнослужащие выполнят более 200 различных нормативов.

В сборе участвуют также артиллерийские подразделения Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий, дислоцированных в Подмосковье. Для участия в стрельбах они совершат комбинированный марш протяжённостью около 500 километров до полигона в Нижегородской области.

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