04.03.2020 (17:03)

В соединении связи общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области прошел День открытых дверей

Свыше тысячи жителей и гостей Воронежской области посетили расположение соединения связи общевойсковой армии Западного военного округа в рамках акции «День открытых дверей» в Воронежской области.

Программа мероприятия включала в себя выступления военнослужащих соединения на праздничном концерте и показ исторической техники времен Великой Отечественной войны.

На выставке можно было увидеть редчайшую модификацию знаменитой «полуторки» ГАЗ-АА со звуковой аппаратурой, командирский джип, передаваемый советским войскам по Ленд-Лизу - Willys MB, а также полевую солдатскую кухню образца 1945 года. Наравне с техникой времен Великой Отечественной войны, восстановленной местным военно-патриотическим клубом и переданной бригадесвязи, гости и жители города воинской славы увидели современное вооружение и военную технику, в том числе современные образцы обмундирования и экипировки «Ратник», автоматы Калашникова АК-74М, АКС-74, АКС-74У, противотанковые гранатометы РПГ-7В, комплекс П-260Т «Редут-2УС», командно-штабные машины Р-149-АК1Ш на базе бронетранспортера БТР-82.

В рамках мероприятия военнослужащие провели экскурсию по объектам бригады с посещением воинского храма, столовой, казарменных и спортивных объектов.

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