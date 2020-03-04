04.03.2020 (16:20)

В центре управления первой армии ПВО-ПРО (особого назначения) прошел День открытых дверей

В центре управления объединения ПВО-ПРО (особого назначения) прошел День открытых дверей. Около 50 человек пришли в часть, чтобы увидеть где и как служат защитники неба столицы. В их числе как родители и родственники солдат, проходящих здесь службу, так и близкие друзья, девушки. Подобное мероприятие проводится здесь дважды в год.

Знакомство с частью началось с посещения Храма святого благоверного Дмитрия Донского, который находится на территории части. Все желающие военнослужащие части имеют возможность приходить в Храм на службу каждое воскресенье и по большим церковным праздникам.

Специально для гостей в штабе центра управления были организованы показные занятия, в ходе которых можно было ознакомиться с элементами всесезонного комплекта полевого обмундирования, некоторыми образцами вооружения, средствами бронезащиты, миноискателями.

Также гостям показали казармы, спортивный зал, столовую, рассказали о питании военнослужащих и раскладке продуктов.

В завершение мероприятия перед гостями выступил командир части полковник Константин Симоненко. Он рассказал историю части, особенности службы и ответил на интересующие вопросы.



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