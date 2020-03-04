04.03.2020 (16:11)

Мультимедийный пункт сбора информации для проекта «Дорога памяти» в подмосковной Балашихе принимает всех желающих

В рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти», с 1 февраля в городском округе Балашиха (Московская обл.) работает мультимедийный пункт сбора информации о ветеранах Великой Отечественной войны.

Практически каждый день люди со всего города приходят и рассказывают о своих родственниках — участниках войны, приносят фотографии, фронтовые письма, наградные листы, почетные грамоты, материалы из домашнего архива, медали и ордена. Военнослужащие 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) вносят эту информацию в общедоступную единую базу данных. На данный момент в балашихинском пункте собраны данные более чем о 30 героях войны.

Все собранные материалы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Свое продолжение проект найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами участников Великой Отечественной войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье, где строится Главный храм Вооруженных Сил России.



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