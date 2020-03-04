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04.03.2020 (15:53)

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота посетил с деловым визитом порт Коломбо

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота совершил плановый деловой заход в порт Коломбо (Шри-Ланка).

За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и осуществил технический осмотр корабля. После завершения захода, который продлится до 6 марта, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту в Индийском океане.

На сторожевом корабле будут проведены плановые тренировки боевых расчетов по поиску подводной лодки условного противника с подъемом вертолета Ка-27. Группы антитеррора на кораблях и судах отряда отработают различные сценарии противодействия пиратам в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань г. Балтийска в  октябре 2019 года и взял курс в Индийский океан. Отряд кораблей во главе с СКР «Ярослав Мудрый» в декабре 2019 г. впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «ИНДРА-2019», трехсторонних учениях с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности. В настоящее время СКР «Ярослав Мудрый» продолжает выполнять задачи антипиратской вахты в Индийском океане.

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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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