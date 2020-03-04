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04.03.2020 (13:34)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялся расширенный педсовет по вопросу формирования качеств личности морских кадет для выбора профессии

В соответствии с требованиями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова по военно-профессиональной ориентации кадет, в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялось расширенное заседание педагогического совета по вопросу «Формирования качеств личности обучающегося, необходимых для осознанного выбора профессии морского офицера, как составной части целенаправленной подготовки кадета к поступлению в вузы Военно-Морского Флота».

С докладами выступили приглашенные на заседание научные работники ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова»: заведующий кафедрой «Организация и методика образовательного процесса», доктор военных наук, профессор Владимир Бегун, доцент кафедры, кандидат педагогических наук Светлана Емельдяжева.

В обсуждении вопросов повестки дня активное участие приняли педагогические работники кадетского корпуса: старший воспитатель Андрей Довженко, педагог-организатор Елена Ерохина, воспитатель Людмила Капелюш.

 В своем заключительном слове начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса кандидат педагогических наук Николай Довбешко отметил необходимость проведения регулярных мероприятий по профориентационной работе, а также поблагодарил всех присутствующих педагогов за высокопрофессиональное отношение к делу воспитания и обучения кадет корпуса – будущих курсантов военных институтов, а совсем скоро и офицеров – защитников   Родины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Среднее образование
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