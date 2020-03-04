04.03.2020 (15:31)

Экипаж новейшей подводной лодки «Волхов» в апреле приступит к обеспечению ее испытаний

В Санкт-Петербурге АО «Адмиралтейские верфи», входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), приступило к проведению швартовных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Волхов». Экипаж подводной лодки в настоящее время завершает подготовку на базе Учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) и прибудет на ДЭПЛ «Волхов» в апреле для освоения новой техники и вооружения, а также для подготовки к обеспечению последующих этапов испытаний.

В вопросах испытаний Главное командование ВМФ тесно взаимодействует с проектно-конструкторскими организациями и предприятиями ОСК.

За время проведения швартовных испытаний специалисты предприятия «Адмиралтейские верфи» проверят функционирование общекорабельных систем, работу устройств и механизмов подводной лодки. В частности, будут проверены системы навигации, связи и управления, радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс. После завершения швартовных испытаний, которые проводятся у достроечной набережной предприятия, «Волхов» сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

На рабочем совещании по вопросам состояния и развития учебных центров ВМФ в Санкт-Петербурге, которое прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, было отмечено, что возможности учебных центров ВМФ России позволяют готовить высококлассных специалистов для эксплуатации современных систем вооружения и техники, которыми оснащаются корабли и подводные лодки новых поколений.

Справочно:

ДЭПЛ «Волхов» — вторая из шести в серии, строящаяся АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Подводная лодка заложена в июле 2017 года и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая ДЭПЛ — «Петропавловск-Камчатский» — была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. В настоящее время в цехах Адмиралтейских верфей проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии — «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и, согласно контракту, должно завершиться в 2022 году.

ДЭПЛ проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения.



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