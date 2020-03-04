04.03.2020 (12:20)

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» прибыл для подготовки в Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербург

Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» Черноморского флота прибыл в Санкт-Петербург для прохождения подготовки в Объединенном учебном центре Военно-Морского Флота (ВМФ). Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе совещания по вопросам состояния и развития учебных центров ВМФ.

«Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа «Раптор» в составе трех человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля. Обучение в Объединенном учебном центре позволит экипажу освоить технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработать вопросы управления катером. В обучении будут использоваться учебно-тренажерные комплексы учебного центра. Буквально в ближайшие дни экипаж начнет плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик», — сказал адмирал Николай Евменов.

По словам главнокомандующего ВМФ, после завершения подготовки первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих функциональных обязанностей.

Справочно:

Патрульные катера проекта 03160 типа «Раптор» построены на заводе «Пелла» по заказу ВМФ России для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. Катера «Раптор» отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, также эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте;

несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

перехват и задержание малых целей;

участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования 100 миль.

Экипаж — три человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом.

Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем, два пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

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