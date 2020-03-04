04.03.2020 (14:51)
Военный комиссариат Белгородской области оцифровал документы более 175 тыс. участников Великой Отечественной войны
Сотрудники военного комиссариата Белгородской области оцифровали архивные документы более 175 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».
Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.
Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 300 человек.
Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.