04.03.2020 (14:42)

Связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе учения развернули линии спутниковой связи и отразили атаку противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе учения развернули линии спутниковой связи и отразили атаку противника

Военнослужащие бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учения в Воронежской области развернули каналы управления и отразили атаку противника.

Военные связисты развернули каналы управления войсками по линиям спутниковой связи, широкополосного доступа, закрытой и открытой видеоконференцсвязи, развернули на время радиорелейные станций связи 5 поколения и выполнили нормативы по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления со стороны условного противника.

Также связисты под прикрытием 30-мм пушек боевых машин пехоты БМП-2 отразили атаку условного противника на колонну техники. В ходе учения были развернуты новейшие командно-штабные машины на высокопроходимой базе бронетранспортера БТР-80 и новейшие комплексные аппаратные связи АПЕ-5.

За точностью выполнения задач следила судейская комиссия отборочного этапа соревнований Армейских международных игр - 2020 «Уверенный прием». По итогам комплексной проверки на втором этапе соревнований победили военные специалисты войск связи общевойсковой армии Западного военного округа из бригады управления, дислоцированной в Воронежской области. Отобранная команда представит общевойсковую армию ЗВО на окружном этапе в апреле этого года.

Всего в отборе на первом и втором этапе конкурса приняло участие более 1000 военнослужащих подразделений войск связи общевойсковой армии ЗВО.

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