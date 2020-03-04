04.03.2020 (14:42)
Связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе учения развернули линии спутниковой связи и отразили атаку противника
Военнослужащие бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учения в Воронежской области развернули каналы управления и отразили атаку противника.
Военные связисты развернули каналы управления войсками по линиям спутниковой связи, широкополосного доступа, закрытой и открытой видеоконференцсвязи, развернули на время радиорелейные станций связи 5 поколения и выполнили нормативы по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления со стороны условного противника.
Также связисты под прикрытием 30-мм пушек боевых машин пехоты БМП-2 отразили атаку условного противника на колонну техники. В ходе учения были развернуты новейшие командно-штабные машины на высокопроходимой базе бронетранспортера БТР-80 и новейшие комплексные аппаратные связи АПЕ-5.
За точностью выполнения задач следила судейская комиссия отборочного этапа соревнований Армейских международных игр - 2020 «Уверенный прием». По итогам комплексной проверки на втором этапе соревнований победили военные специалисты войск связи общевойсковой армии Западного военного округа из бригады управления, дислоцированной в Воронежской области. Отобранная команда представит общевойсковую армию ЗВО на окружном этапе в апреле этого года.
Всего в отборе на первом и втором этапе конкурса приняло участие более 1000 военнослужащих подразделений войск связи общевойсковой армии ЗВО.