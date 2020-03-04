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04.03.2020 (14:33)

Военный парад 9 мая в Нижнем Новгороде откроет легендарный танк Т-34

В Нижнем Новгороде военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, откроет легендарный танк Т-34.

В настоящее время экипаж танка, состоящий из лучших военнослужащих Западного военного округа, осуществляет подготовку для участия в репетициях парада. Всего тренировок пройдет свыше 30, а общая протяженность маршрута, который танк проедет своим ходом, составит свыше 100 км.

На военном параде в Нижнем Новгороде будут представлены современные танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», а также тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военные парады , Танки
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