04.03.2020 (14:21)

Минометчики 2-й общевойсковой армии ЦВО освоили скоростную стрельбу под Оренбургом

Минометчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) освоили скоростную стрельбу из 122-мм минометов «Сани» в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне в дневное и ночное время. Расчеты минометов «Сани» выполняли боевые стрельбы по целям на расстояниях от 700 до 1500 метров. На выполнение нормативов по стрельбе отводилось всего три минуты вместо пяти. В связи с этим у минометчиков на прицеливание оставалось всего 1 минута и 20 секунд. Военнослужащие также выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня, организации связи между расчетами, провели боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и пулеметов ПКТ.

Практические действия проходили в рамках отборочного этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня–2020». В нем приняли участие более 40 расчетов, которые представляли воинские части ЦВО, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях.

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