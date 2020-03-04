04.03.2020 (14:13)

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота прошли подготовку на базе учебного центра в Ейске

Несколько экипажей противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота прошли недельный курс обучения на базе Центра боевой подготовки и боевого применения лётного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске Краснодарского края. На завершающем этапе лётчики отработали заправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78 в ходе проведения совместных мероприятий с авиацией Черноморского флота.

Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота подготовлены для выполнения задач в дальней морской зоне в различных широтах. Они неоднократно выполняли полётные задания в Арктике, Атлантике и Средиземном море.

Основное предназначение самолётов Ту-142 – поиск и слежение за подводными лодками. Машина может находиться в воздухе несколько десятков часов и действовать автономно на большом удалении от аэродрома базирования.



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