04.03.2020 (14:13)
Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота прошли подготовку на базе учебного центра в Ейске
Несколько экипажей противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота прошли недельный курс обучения на базе Центра боевой подготовки и боевого применения лётного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске Краснодарского края. На завершающем этапе лётчики отработали заправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78 в ходе проведения совместных мероприятий с авиацией Черноморского флота.
Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота подготовлены для выполнения задач в дальней морской зоне в различных широтах. Они неоднократно выполняли полётные задания в Арктике, Атлантике и Средиземном море.
Основное предназначение самолётов Ту-142 – поиск и слежение за подводными лодками. Машина может находиться в воздухе несколько десятков часов и действовать автономно на большом удалении от аэродрома базирования.