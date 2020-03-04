Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (13:58)

Экипажи подводных лодок Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки в акватории Черного моря

В акватории Черного моря два экипажа подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке элементов курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Экипажи дизель-электрических подводных лодок проводят внутрикорабельные учения по управлению кораблем и отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины различными способами – как без хода, так и на ходу.

Также подводники отрабатывают алгоритмы действий по управлению лодкой при штатном и аварийном всплытии в надводное положение как без хода, так и на ходу, на различных скоростях.

Сдача курсовых задач является обязательным этапом в подготовке экипажей подводных лодок. Они входят в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению в различной обстановке, как самостоятельно, так и в составе разнородных группировок кораблей Военно-Морского Флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ совместно с экипажем Ту-142 Северного флота провели дозаправку в небе над Крымом
Морская авиация Черноморского флота проводит лётно-тактическое учение
Более 50 самолетов и вертолетов задействуют в праздновании Дня Победы - 9 Мая в Севастополе, Новороссийске и Керчи
В Севастополе проходит Всеармейский конкурс водолазных специалистов «Глубина-2020»

Метки:
Боевая подготовка , Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false