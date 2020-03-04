04.03.2020 (13:58)

Экипажи подводных лодок Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки в акватории Черного моря

В акватории Черного моря два экипажа подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке элементов курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Экипажи дизель-электрических подводных лодок проводят внутрикорабельные учения по управлению кораблем и отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины различными способами – как без хода, так и на ходу.

Также подводники отрабатывают алгоритмы действий по управлению лодкой при штатном и аварийном всплытии в надводное положение как без хода, так и на ходу, на различных скоростях.

Сдача курсовых задач является обязательным этапом в подготовке экипажей подводных лодок. Они входят в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению в различной обстановке, как самостоятельно, так и в составе разнородных группировок кораблей Военно-Морского Флота.

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