04.03.2020 (13:22)

Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ совместно с экипажем Ту-142 Северного флота провели дозаправку в небе над Крымом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дозаправка Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ совместно с Ту-142 Северного флота в небе над Крымом

Экипажи Су-30СМ и Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с противолодочным самолётом Ту-142 Северного флота провели практические тренировки по дозаправке самолётов от самолёта-заправщика Ил-78 в небе над Крымом.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М в рамках лётно-тактического учения отработали дозаправку топливом от самолёта-топливозаправщика в воздухе.

Данным элементом подготовки должен обладать каждый лётчик, управляющий самолётом, на котором предусмотрена система дозаправки топливом в полёте. Это существенно повышает дальность полёта, тактический радиус действий и возможности выполнения поставленных задач.

Дозаправка различных типов самолётов проводилась поочерёдно в минимальных и максимальных границах по высоте. Расстояние между самолётами во время заправки не превышало 10-12 метров, при этом оценка расстояния дальности конуса-датчика до штанги заправки определяется лётчиком визуально.

Учебные задачи помимо трёх экипажей Су-30СМ и двух Су-24М из состава МА и ПВО ЧФ, выполняли летчики дальнего противолодочного самолёта Ту-142 из состава противолодочной дивизии Северного флота.

Справочно:

Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов боевой подготовки, особенно после контактирования с конусом-датчиком топливозаправщика, после которого требуется удержание самолёта в строю дозаправки в положении контакта на небольшом расстоянии. В ходе удержания курса на заправляемый самолёт влияют как двигатели самолёта-заправщика, так и спутный след от его крыльев (Спутный след от крыла – это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха, сходящих с крыла, стабилизатора и других поверхностей фюзеляжа летательного аппарата).

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