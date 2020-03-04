04.03.2020 (13:49)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО проходит первый этап конкурса «Верный друг»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Приморском общевойсковом объединении ВВО проходит первый этап конкурса «Верный друг»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, в рамках Армейских международных игр-2020 военные кинологи соревнуются вместе со своими питомцами в первом этапе конкурса «Верный друг».

Военнослужащие женщины наравне с мужчинами вместе со служебными собаками преодолевают препятствия и отрабатывают различные упражнения в тренировочном кинологическом городке мотострелкового соединения округа в Уссурийске.

В конкурсе принимают участие 5 мужчин и 5 девушек с немецкими, кавказскими и восточно-европейскими овчарками. Они со своими вожатыми соревнуются в этапах: «Дог биатлон» (индивидуальная гонка), «Дог биатлон-эстафета», «Защитная служба», стрельба на меткость из автомата и трехсотметровая полоса препятствий. Впервые в конкурс добавлено переползание под стоящим бронетранспортером.

Лучшие военные кинологи со своими питомцами будут представлять Приморское общевойсковое объединение на окружном этапе конкурса «Верный друг», который состоится в апреле на базе танкового соединения ВВО в городе Улан-Удэ в Республике Бурятия.



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