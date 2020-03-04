04.03.2020 (12:46)

Морская авиация Черноморского флота проводит лётно-тактическое учение

С экипажами самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами проводится плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям.

В ходе первого этапа учения технический и лётный состав многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР провели предполётную подготовку и тренировочные полёты с выполнением элементов совместного пилотирования в парах и звеньях. На втором этапе ЛТУ лётчики во взаимодействии с экипажами ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» и ракетного катера «Шуя» провели тренировку по уклонению от условного применения моряками переносных зенитных комплексов с использованием тепловых ловушек, а затем выполнили условные бомбометания по морским целям.

Завершающим этапом ЛТУ станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника с применением нестандартных тактических приёмов для выполнения поставленной задачи. В учениях принимают участие как опытные, так и молодые лётчики.

Всего в маневрах задействовано порядка 15 самолётов, в том числе — Су-30СМ, Су-24М и Су-24МР из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

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