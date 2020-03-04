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04.03.2020 (13:37)

Разведчики ЮВО провели тактико-специальное учение в горах Северного Кавказа

На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии разведчики Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специальных учений ликвидировали условного противника в горах.

Разведгруппы совершили поисковые действия на высоте более 2,5 тыс. м в районе горы Араухох. Окружив лагерь, разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. В результате налета удалось захватить пленного и документы с важной информацией. Учения проводились в условиях максимально приближенных к боевым – горные тропы и ущелья подвергались нападениям диверсионных групп противника, разведчикам необходимо было хорошо ориентироваться на местности и быстро принимать решения.

«Третья и четвертая неделя у нас контрольные занятия, которые проводятся как в составе взводов, так и в составе подразделений. Они включают в себя двухсуточные переходы, а также горное восхождение. В ходе всех занятий отрабатываются различные нормативы по предметам, которые военнослужащие прошли в течение первых двух недель», – рассказал старший помощник начальника учебного отделения майор Павел Камашев.

Учения продлятся до 15 марта с.г. и пройдут в два этапа. Первый этап включает в себя одиночную подготовку военнослужащих, а второй – комплексное обучение разведчиков с огневой, горной и тактико-специальной подготовкой.

К занятиям на горном полигоне привлечено около 300 разведчиков ЮВО. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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