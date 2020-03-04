04.03.2020 (13:33)

В Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО уничтожили тактические ракетные комплексы на марше

На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа в Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника, совершающие марш на стартовые позиции.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики с использованием неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили мишени, имитирующие колонну условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.

На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.

Особое внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.

В начале текущего года в авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае поступили модернизированные штурмовики Су-25СМ3, позволяющие летчику поражать наземные и воздушные цели из-за облаков, находясь на значительном удалении.

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