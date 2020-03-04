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04.03.2020 (00:00)

Минометчики ЮВО на полигоне в Дагестане приступили к отработке скоростной стрельбы

Минометчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане приступили к скоростной стрельбе в ходе лагерного сбора на полигоне Дальний.

В течение месяца более 200 военнослужащих минометных подразделений освоят навыки скоростного уничтожения целей условного противника, удаленных на расстояние от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток.

В горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» 120-мм калибра поразят цели, имитирующие легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника. Стрельбы будут проводится с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечат корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

Всего в лагерном сборе на Северном Кавказе принимает участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники 58-й армии ЮВО. Лагерный сбор артиллеристов продлится до 27 марта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ
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