04.03.2020 (12:08)

Корабли Каспийской флотилии отразили условные воздушные удары

Более 20 надводных кораблей и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа в рамках сдачи курсовых задач успешно отразили воздушный и ракетный удары условного противника в море.

В ходе контрольных упражнений экипажами отрабатывались способы комплексного применения сил и средств ПВО корабельного соединения при отражении ударов средств воздушного нападения условного противника. При этом авиацию «противника» имитировали самолёты 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированные в Волгоградской области, а сами цели – световые авиационные бомбы (САБ), сброшенные в районе выполнения задач.

При обнаружении воздушных целей средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению и выполнили приём и анализ данных воздушной обстановки. На кораблях были активизированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

При подходе на рубеж ведения огня все воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских комплексов ЗАК АК-306 и АК 630-М2 «Дуэт» и других средств противовоздушной обороны кораблей КФл.

Всего за время учения было отработано более 20 различных вводных, в том числе по уничтожению одиночных и групповых целей, а также по отражению массированного ракетного удара и налета авиации условного противника.

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