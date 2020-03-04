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04.03.2020 (13:02)

В рамках сдачи элементов второй курсовой задачи экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали тактику ведения боевых действий

В рамках сдачи элементов второй курсовой задачи корабли Каспийской флотилии (КФл) на морских полигонах отрабатывают тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника.

В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей КФл выполняют боевые упражнения по стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, расположенным на острове Чечень, имитирующим морской десант условного противника.

Проводя стрельбу по морской цели, боевые расчёты кораблей применяют комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей и выполнения морских манёвров при отражении ударов управляемым оружием условного противника.

В ходе корабельных учений личный состав радиотехнической боевой части выполнил постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а артиллеристы, используя данные целеуказаний наводящих станций и комплексов, стрельбой из корабельных орудий уничтожили береговые и надводные цели условного противника.

Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах личный состав отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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