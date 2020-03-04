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04.03.2020 (12:34)

Конкурс «Уверенный прием» стартовал у связистов ЮВО в Ставропольском крае

В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начался второй отборочный этап конкурса по полевой выучке военнослужащих войск связи «Уверенный прием», входящего в программу АрМИ-2020.

В рамках конкурса военнослужащие-связисты на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае выполнят задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки, совершенствование слаживания подразделений и проверку боевых возможностей современных перспективных образцов техники связи в условиях, максимально приближенным к боевым.

Часть конкурсных заданий специалисты войск связи ЮВО выполнят в средствах индивидуальной защиты при полной имитации применения условным противником химического оружия.

Более 200 военных связистов из Абхазии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края выполнят задачи на пунктах управления связи, антенных модулях и командно-штабных машинах, радиорелейных станциях, антенных модулях, станциях спутниковой связи, мобильных комплексах связи «Редут-2УС».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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