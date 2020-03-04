04.03.2020 (12:39)

Разведчики мотострелкового соединения ЮВО из Волгоградской области отработали засадные действия в горах Кавказа

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в рамках курса горной подготовки освоили тактику засадных действий и скрытного перемещения на горном учебно-тренировочном комплексе Дарьял в Северной Осетии.

В ходе занятий личный состав выполнил ряд задач по скрытному выдвижению в назначенные районы, ведению визуальной и технической разведки с использованием радиоэлектронных средств, организации засад, минированию подъездных путей и уничтожению пунктов управления условного противника.

Особое внимание уделялось использованию комплекса разведки, управления и связи «Стрелец». Данная система обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание, подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Также военнослужащие сдали нормативы по скоростному передвижению на лыжах, ориентированию на местности, организовали и оборудовали огневые позиции при вынужденном длительном выжидании «противника» в зимних условиях.

В занятиях принимали участие около 100 военнослужащих ЮВО и было задействовано до 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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