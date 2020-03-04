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04.03.2020 (11:07)

В Волгоградской области стартовало летное тактическое учение с бомбардировочной авиацией ЮВО

С экипажами авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области стартовало летное тактическое учение (ЛТУ) с привлечением бомбардировочной авиации.

В ходе практического этапа ЛТУ экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М уничтожат групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику условного противника, а также выполнят боевые вылеты с пусками неуправляемых авиационных ракет.

ЛТУ проводится для совершенствования летной натренированности экипажей бомбардировщиков и разведчиков авиации при совместном выполнении летных заданий.

В учении задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части, а также специалисты тылового обеспечения и связи ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ , ВВС
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