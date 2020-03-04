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04.03.2020 (10:02)

В рамках подготовки к окружному этапу конкурса среди подразделений РХБ защиты ЮВО военнослужащие отработают противодействие вирусным атакам

В Южном военном округе (ЮВО) в рамках АрМИ-2020 пройдут окружные этапы конкурсов по полевой выучке среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда», «Безопасный район», «Специалист ТДА» и «Белое солнце». В ходе отборочных состязаний специалисты РХБЗ проводят учения по противодействию массовым вирусным атакам.

За право представлять свои объединения на окружном этапе соревнуются более 400 специалистов РХБ защиты ЮВО. Экипажи и расчеты преодолевают маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, выполняют поиск источников заражения на местности, определяют состав отравляющих веществ в воздухе и проводят дезактивацию помещений и техники.

В конкурсе принимают участие более 100 экипажей и расчетов РХБ защиты ЮВО, в состязаниях задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Лучшие специалисты РХБ защиты представят военный округ на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2020.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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