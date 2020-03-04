04.03.2020 (09:26)

Разведчики ЮВО совершили 30 км марш-бросок в горах Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) дислоцированной в Армении, в рамках двустороннего ротного тактического учения совершили 30 км марш-бросок на горный полигон Алагяз.

Военнослужащие преодолели водные преграды в одиночном порядке и в составе групп над водой по навесным системам, бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам, используя знания топографической классификации рек и технику преодоления препятствий в полной экипировке и со штатным оружием.

В ходе марша разведчики преодолели скальные участки местности, провели захват «языка» в тылу условного противника.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

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