Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (08:04)

Отметку в 3,5 тысячи километров преодолели военнослужащие ВВО – участники перехода Хабаровск-Москва

Фото Видео

Отметку в 3,5 тысячи километров преодолели военнослужащие ВВО – участники перехода Хабаровск-Москва. Очередным городом на маршруте стал Нижнеудинск Иркутской области.

Военнослужащих торжественно встретили глава Нижнеудинского района Евгений Бровко, военный комиссар города Нижнеудинск Игорь Минаков, городской творческий коллектив, школьники и жители города.

Главным событием встречи стала акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Все желающие смогли пообщаться и сфотографироваться с участниками перехода, а специалисты пункта отбора разъяснили молодежи порядок поступления на военную службу по контракту.

Участники перехода стартовали 28 января из Хабаровского края. Они прошли Еврейскую автономную область, Амурскую область, Забайкальский край, Республику Бурятия. Сейчас военнослужащие идут по территории Иркутской области. Весь маршрут составит 8492 километра.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 2.5 тысяч военнослужащих ВВО начали ночные боевые стрельбы в Приамурье
В ВВО стартовал масштабный полевой выход войск ПВО
«Житель», «Ртуть-БМ» и «Лесочек» нарушили планы условного противника в ходе учения специалистов РЭБ ВВО в Бурятии
Лучшими в ВВО стали разведчики из Приморья

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false