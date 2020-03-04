04.03.2020 (08:04)

Отметку в 3,5 тысячи километров преодолели военнослужащие ВВО – участники перехода Хабаровск-Москва



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отметку в 3,5 тысячи километров преодолели военнослужащие ВВО – участники перехода Хабаровск-Москва

Отметку в 3,5 тысячи километров преодолели военнослужащие ВВО – участники перехода Хабаровск-Москва. Очередным городом на маршруте стал Нижнеудинск Иркутской области.

Военнослужащих торжественно встретили глава Нижнеудинского района Евгений Бровко, военный комиссар города Нижнеудинск Игорь Минаков, городской творческий коллектив, школьники и жители города.

Главным событием встречи стала акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Все желающие смогли пообщаться и сфотографироваться с участниками перехода, а специалисты пункта отбора разъяснили молодежи порядок поступления на военную службу по контракту.

Участники перехода стартовали 28 января из Хабаровского края. Они прошли Еврейскую автономную область, Амурскую область, Забайкальский край, Республику Бурятия. Сейчас военнослужащие идут по территории Иркутской области. Весь маршрут составит 8492 километра.

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