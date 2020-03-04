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04.03.2020 (08:00)

Более 2.5 тысяч военнослужащих ВВО начали ночные боевые стрельбы в Приамурье

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовали боевые стрельбы взводов в сложных условиях. В частности командиры подразделений учат подчиненных успешно действовать ночью, в сумерки.

Военнослужащие проводят оборонительные бои и контратаки в составе взводов с применением стрелкового оружия, боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-80БВ и Т-72Б3 и другого современного вооружения. Особое внимание уделяется умелому применению оптических приборов ночного видения, коллиматорных прицелов и приспособлений для прицеливания ночью, а также средств наблюдения для ближней разведки.

 При ведении различных тактических действий командиры обучаются применять погодные условия и время суток для достижения преимущества. Практикуются контратаки в ночное время,  а также другие тактические приемы способствующие выполнению задачи.

К боевым стрельбам  взводов привлечено более 2,5 тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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