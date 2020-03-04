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04.03.2020 (07:26)

В ВВО стартовал масштабный полевой выход войск ПВО

Сразу на девяти крупных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском, Приморском, Камчатском края и на островах Курильской гряды стартовал масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны.

В мероприятиях задействованы расчеты зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК «Оса», «Тор-М2У», «БУК-М2», «Стрела-10М».

Зенитчики отрабатывают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке.

Помимо этого будут выполнены обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и ракеты условного противника.

В период с середины марта по апрель текущего года на полигоне «Телемба», дислоцированном в Республике Бурятия, участники полевого выхода проведут боевые стрельбы.

Всего к полевому выходу привлекается более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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