04.03.2020 (06:52)

«Житель», «Ртуть-БМ» и «Лесочек» нарушили планы условного противника в ходе учения специалистов РЭБ ВВО в Бурятии

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, приняли участие в тактико-специальном учении с применением современных комплексов РЭБ.

Условный противник установил радиоуправляемые фугасы на пути следования колонны бронетехники. Для защиты личного состава и боевых машин специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы "Лесочек", установленные на автомобильную технику, что позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

По прибытию в район военнослужащие развернули современный комплекс "Борисоглебск-2", в том числе перспективную автоматизированную станцию помех "Житель". Она способна подавить сотовую связь, радиосвязь авиации условного противника и эффективно выводить из строя беспилотные летательные аппараты.

Для защиты своих радиоэлектронных средств от ударов высокоточного оружия, специалисты РЭБ применили станцию "Ртуть-БМ", создав так называемый купол защиты от попадания артиллерийских боеприпасов, оснащенных взрывателями, управляемыми по радиоканалу.

Остальные автоматизированные станции помех комплекса "Борисоглебска-2" нарушили систему управления наземных средств условного противника в различных диапазонах, в том числе подавив запасные коротковолновые частоты.

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