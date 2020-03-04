04.03.2020 (06:17)

Лучшими в ВВО стали разведчики из Приморья

На общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Сергеевский», дислоцированном в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящий в программу «АрМИ-2020».

В соревнованиях принимали участие более 50 военнослужащих лучших отделений разведки общевойсковых объединений округа, армейского корпуса, береговых войск ТОФ.

В ходе практической части конкурса разведчики совершали на многокилометровые марш-броски на время, соревновались на специальной полосе препятствий - «тропе разведчика», выполняли нормативы по организации засад в составе разведгрупп.

В программу конкурса также были включены состязания механиков-водителей, которые выявили лучшего в управлении боевой машины пехоты БМП-2 в сложных условиях местности на дистанции до 5 километров.

Один из этапов конкурса прошел в закрытом бассейне г. Уссурийск, где конкурсанты соревновались в преодолении 100 метровой водной дистанции на время.

Одним из самых ответственных этапов окружного этапа конкурса стала «Тропа разведчика». Она представляет собой комплекс препятствий длинной около 600 метров, включает в себя порядка 20 препятствий, представляющие собой металлические, деревянные и бетонные заграждения, стены и разрушенные здания, подземные ходы, канализационные трубы, площадки для метания ножей и сапёрных лопаток. Препятствия довольно сложные и требуют от личного состава разведывательных отделений отличную физическую подготовленность и слаженную работу в команде.

По итогам выступлений команда общевойсковой армии из Приморского края заняла первое место, вторыми стали разведчики из Республики Бурятия, третье место заняла разведгруппа от армейского корпуса округа с острова Сахалин. Всеармейский этап соревнований пройдет в конце мая начале июня на полигоне НВВКУ в Новосибирской области.

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