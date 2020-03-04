04.03.2020 (05:38)

В ВВО в рамках акции «Дорога памяти» загружено более полумиллиона материалов

На территории Восточного военного округа организованы мероприятия в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы. На сегодняшний день жители Восточной Сибири и Дальнего Востока загрузили в банк данных около 629 тысяч материалов, в том числе более 105 тысяч с фотографиями.

Для оцифровки фотографий красноармейцев и тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта на территории воинских частей, соединений, военных комиссариатов, гарнизонных домов культуры округа развернуто более 240 пунктов загрузки данных. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.

Только в Хабаровском крае на сегодняшний день действует 45 пунктов сбора и 27 пунктов загрузки сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта. Из них 5 пунктов загрузки расположены в военных комиссариатах и 22 в муниципальных учреждениях, 14 пунктов сбора сведений о фронтовиках работают при военных комиссариатах и 31 пункт в муниципальных учреждениях.

Всероссийская акция, стартовавшая в начале текущего года, проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

В дальнейшем вся собранная информация будет размещена в экспозиции мультимедийного музея «Дорога памяти».

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