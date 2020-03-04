Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (04:52)

Большие десантные корабли ТОФ отработали задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье

Большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Ослябя» на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка отработали организацию высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Корабли доставили из Владивостока к месту проведения практических мероприятий боевой подготовки более 50 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры БТР-82А и БМП-2, а также порядка 400 морских пехотинцев.

Большие десантные корабли, ориентируясь по заранее выставленным навигационным знакам, подошли к берегу и методом «на упор» высадили десант на необорудованное побережье. В ходе занятия отрабатывалось практическое взаимодействие экипажей кораблей и личного состава морской пехоты при выполнении задач по предназначению.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
В воздушной части парада Победы во Владивостоке планируется участие 22-х летательных аппаратов ТОФ и Восточного военного округа
На Камчатке более 2000 военнослужащих ТОФ поклонились Главной иконе Военно-Морского Флота
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» вышло из Владивостока в дальний поход к Антарктиде
Корабли Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке провели пуски зенитных ракет и артиллерийские стрельбы

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false