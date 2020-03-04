04.03.2020 (04:52)

Большие десантные корабли ТОФ отработали задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье

Большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Ослябя» на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка отработали организацию высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Корабли доставили из Владивостока к месту проведения практических мероприятий боевой подготовки более 50 единиц боевой техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры БТР-82А и БМП-2, а также порядка 400 морских пехотинцев.

Большие десантные корабли, ориентируясь по заранее выставленным навигационным знакам, подошли к берегу и методом «на упор» высадили десант на необорудованное побережье. В ходе занятия отрабатывалось практическое взаимодействие экипажей кораблей и личного состава морской пехоты при выполнении задач по предназначению.

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