Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (04:23)

В воздушной части парада Победы во Владивостоке планируется участие 22-х летательных аппаратов ТОФ и Восточного военного округа

В воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт во Владивостоке 9 мая, запланировано участие 22-х летательных аппаратов.

14 самолётов и вертолётов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные- армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. Предварительно известно, что над столицей Приморского края пролетят дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов, уже началась. На нынешнем этапе-это одиночные полёты в районе мест дислокации, затем пройдут тренировки в составе тактических групп. Тренировочные полёты непосредственно над городом запланированы на конец апреля-начало мая.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
На Камчатке более 2000 военнослужащих ТОФ поклонились Главной иконе Военно-Морского Флота
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» вышло из Владивостока в дальний поход к Антарктиде
Корабли Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке провели пуски зенитных ракет и артиллерийские стрельбы
На Камчатке морские пехотинцы ТОФ за неделю выполнили более 200 парашютных прыжков

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false