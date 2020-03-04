04.03.2020 (04:23)

В воздушной части парада Победы во Владивостоке планируется участие 22-х летательных аппаратов ТОФ и Восточного военного округа

В воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт во Владивостоке 9 мая, запланировано участие 22-х летательных аппаратов.

14 самолётов и вертолётов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные- армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. Предварительно известно, что над столицей Приморского края пролетят дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35 и Су-30СМ, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов, уже началась. На нынешнем этапе-это одиночные полёты в районе мест дислокации, затем пройдут тренировки в составе тактических групп. Тренировочные полёты непосредственно над городом запланированы на конец апреля-начало мая.

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