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04.03.2020 (02:47)

На Камчатке более 2000 военнослужащих ТОФ поклонились Главной иконе Военно-Морского Флота

На Камчатке более 2000 военнослужащих и служащих ВМФ поклонились главной иконе Военно-Морского Флота.

Главная икона ВМФ России - образ святого апостола Андрея Первозванного первоначально была выставлена в Камчатском Морском соборе, а с 29 февраля перенесена в Свято-Троицкий кафедральный собор краевого центра. В Морском соборе состоялся молебен, который отслужил архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Участие в службе принял командующий Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС) контр-адмирал Александр Юлдашев и члены Военного совета ОКВС.

Уже сегодня святыню привезут в гарнизонный храм Святого апостола Андрея Первозванного, расположенного в городе Вилючинск, где возможность приложиться к ней получат моряки Подводных сил ТОФ.

Главная икона ВМФ России - образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного - была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-Морского Флота Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в присутствии главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Ранее икона побывала на Балтийском, Черноморском и Северном флоте.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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