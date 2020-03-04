04.03.2020 (01:05)

Командующий Воздушно-десантными войсками посетил кулинарный поединок в рамках конкурса среди женщин-военнослужащих Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ» в Туле

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков посетил второй этап испытаний для конкурсанток в рамках конкурса «Краса ВДВ-2020» – «Волшебный Кулинар», в ходе которого девушки показали свои умения в приготовлении пищи.

Одним из условий конкурса стало приготовление блюд за отведенный жюри промежуток времени из единого набора продуктов с минимальным количеством ингредиентов.

Жюри, в которое вошло Командование Воздушно-десантных войск, офицеры из воинских частей, известные рестораторы города Тула, смогло оценить, на что способны женские руки, вкусовые качества и красоту оформления готовых блюд. Это второе испытание в рамках конкурса «Краса ВДВ-2020», которое было пройдено на пути к победе.

В конкурсе, принимают участие военнослужащие со всех уголков нашей страны, от Пскова до Уссурийска, от каждой части и соединения Воздушно-десантных войск.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил конкурсанток с весенним праздником, пожелав всем победы в честной и конкурентной борьбе и вручил каждой участнице по букету роз.

Это второе испытание в рамках конкурса «Краса ВДВ-2020», которое они должны пройти на пути к победе.

Финальный этап конкурса, в котором примут участие победительницы отборочных этапов в войсках, пройдет в период с 27 февраля по 6 марта на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ.

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